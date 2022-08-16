لعمله على تعزيز المصالحة.. «نورلاند» يُثني على المجلس الرئاسي

أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مكالمة هاتفية، أمس الاثنين، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وأفادت السفارة الأمريكية في تغريدة على حسابها على تويتر، بأن المكالمة تناولت جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا.

واتفقا الجانبان على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.

وأشاد السفير نورلاند بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين وأشار إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة و ليبيا.

كما حث سفير الولايات المتحدة حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأثنى نورلاد أيضا على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.