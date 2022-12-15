لعودة النازحين والتعايش السلمي.. أهالي مرزق والتبو بوقعان اتفاق «السلام خير»

افادت وكالة نوفا الإيطالية بتوقيع اتفاق «السلام خير» لعودة النازحين والتعايش السلمي بين الأهالي بمدينة مرزق ومكون التبو، في العاصمة الإيطالية روما.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أنّ الاتفاقية تم التوصل إليها بوساطة إيطاليا، وعلى وجه الخصوص، عبر منظمة مبادرات آرا باتشيس غير الحكومية من أجل السلام.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح قوله، إنّ إيطاليا وأوروبا بإمكانهما لعب دور أكبر لدعم الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، من خلال إنشاء صندوق تنمية لإفريقيا لدعم بلدان منشأ المهاجرين.

وطالب بوجناح إيطاليا بمساعدتهم في الحفاظ على الأمن على حدود فزان المليئة بالثغرات خاصة فيما يتعلق بالهجرة والاتجار غير المشروع، مؤكدا أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينطلقان من فزان وليس من شمال ليبيا.

وذكر بوجناح أنّ تركيا تفعل الكثير لتوحيد القوات المسلحة، لكنهم توقعوا ذلك من إيطاليا التي يمكنها إطلاق مشاريع اقتصادية وصناعية، وخلق فرص العمل والأمن بالمنطقة.

من جهة أخرى، عبر بوجناح عن تأييده لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لكن في ظل الظروف الأمنية المناسبة، مؤكدا أنّه لو أجريت الانتخابات الآن في ليبيا لكانت مأساة، حيث لا ضامن لنتيجة التصويت.