لغيابهم عن اجتماع طرابلس.. «باشاغا» يشكر مصر والسعودية والإمارات والجامعة العربية

أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن شكره لدول مصر والسعودية والإمارات والجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في الاجتماع التشاوري بطرابلس.

باشاغا وفي تغيردة عبر تويتر ذكر أنّ ماحدث في طرابلس هو مسرحية حاولت الحكومة منتهية الولاية تسويقها بالادعاء بأنّها الجهة المعترف بها دولياً، وفقا لقوله. «»

ودعا باشاغا الدول العربية إلى دعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي.

وطالب باشاغا دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستهم الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا ينجروا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بحد وصفه.