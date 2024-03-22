لـ”إحراقها صفحات من المصحف”.. السجن المؤبد لامرأة باكستانية

حكمت محكمة باكستانية على امرأة مسلمة بالسجن المؤبد، بعد إدانتها بحرق صفحات من المصحف، بحسب ما أعلن ممثل الادعاء، الجمعة.

بموجب قوانين التجديف الباكستانية، يمكن الحكم على أي شخص مذنب بإهانة الدين أو الشخصيات الدينية بالإعدام. وفي حين لم تنفذ السلطات بعد حكم الإعدام بتهمة التجديف، فإن مجرد الاتهام يمكن أن يثير أعمال شغب.

وقال المدعي العام، محزب أويس، إن المرأة، آسيا بيبي، اعتقلت عام 2021 بتهمة التجديف، بعد أن ادعى السكان أنها دنست القرآن الكريم بحرق صفحاته.

وقال أويس إن القاضي أعلن الحكم، الأربعاء، في مدينة لاهور بشرق البلاد. وأضاف أن بيبي التي نفت التهمة أثناء محاكمتها، لها حق الاستئناف.

وتمت تبرئة امرأة مسيحية تحمل الاسم نفسه من تهمة التجديف في عام 2019 بعد أن أمضت ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في باكستان.

وانتقلت إلى كندا هربًا من تهديدات المتطرفين، بالقتل بعد إطلاق سراحها. قضية الأربعاء تتعلق بامرأة مختلفة.

تقول جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إن ادعاءات التجديف تُستخدم في كثير من الأحيان لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.

في وقت سابق من شهر مارس، حكمت محكمة أخرى في غوجرانوالا بإقليم البنجاب على طالب يبلغ من العمر 22 عاما بالإعدام وحكمت على مراهق بالسجن المؤبد في قضيتين منفصلتين، بعد إدانتهما بإهانة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).