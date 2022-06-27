لـ 25 عام قادم.. شركة إماراتية تتحصل على عقد إنشاء وتشغيل محطات كهرباء في ليبيا

وقعت الشركة العامّة للكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة «دبليو سولار» للاستثمار، إحدى شركات ألفا ظبي القابضة، الاثنين، وذلك بهدف تطوير شراكة استراتيجية، وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستستثمر «دبليو سولار» في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية.

وقال رئيس الشركة العامّة للكهرباء وئام العبدلي قبيل والذي تزامن مع قرار إيقافه وإحالته للتحقيق، إنّه ليس هناك شك في أنّ مذكرة التفاهم مع «دبليو سولار» مهمة للتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وتابع العبدلي أنّ الحكومة أظهرت، نية جادة لزيادة الطاقة المتجددة في وقت نبدأ فيه بإطلاق العنان للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، فإن وجود شريك مثل«دبليو سولار» سيساعد بالتأكيد في تسريع جدول أعمال الطاقة الخضراء الوطنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو سولار» ظفر محمد إنّ هذه اتفاقية تاريخية للشركة حيث تتطلع إلى تنمية عملياتها في إفريقيا وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء الرئيسيين.

وسيتم تصميم برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميجاوات في مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ 2000 ميجاوات، حيث ستمتلك دبليو سولار المشروع وتشغله لمدة 25 عاماً من بدء الإنتاج.

هذا وتهدف ليبيا بحلول عام 2030 إلى أن تولّد ما نسبته 22% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة، حيث إنّها في صدد تنفيذ خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة، كما أنّها دولة عضو في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2008.