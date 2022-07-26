لـ 3 أشهر فقط.. روسيا تدعم تمديد البعثة الأممية الحالية لدى ليبيا

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إنّه لايستبعد أن يكون الجمود السياسي الداخلي في ليبيا نتيجة عدم وجود مبعوث أممي جديد في البلاد.

وأوضح بوليانسكي في كلمته أمام مجلس الأمن أن البعثة الأممية لدى ليبيا كانت تعمل بدون قائد لأكثر من 6 أشهر، ما أثر بشكل خطير على القدرة على أداء وظيفتها.

ودعا بوليانسكي إلى تكثيف الجهود والتعامل مع هذه المسألة بطريقة واقعية ومتوازنة بتعيين مبعوث أممي يحظى بقبول الليبيين كذلك اللاعبين الإقليميين ويوافق عليه جميع أعضاء مجلس الأمن.

وأكد بوليانسكي دعمه للتمديد التقني للبعثة الأممية الحالية لمدة 3 أشهر لأعطاء الوقت والفرصة في تعيين الأمين العام ممثلا خاصا له في ليبيا، يمكن من خلاله اتخاذ خطوات في المستقبل نحو توسيع أكثر نطاقا لولاية البعثة الأممية.

وتابع بوليانسكي أنّه لا يمكن تجاهل الحرص الشديد للغربيين ولا سيما الولايات المتحدة على الاستئناف السريع لإنتاج النفط بالنظر إلى التوتر في سوق النفط العالمية وتقلب أسعار النفط.

ولفت المندوب الروسي في الأمم المتحدة إلى أنّ الغربيين يقدمون حرصهم على المصالح التجارية الخاصة على التسوية السياسية في ليبيا، وفقا لتعبيره.