لـ2022.. الرقابة الإدارية تكشف عن سلسلة مخالفات تلاحق حكومة «الدبيبة»

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن رصد 8 آلاف مخالفة وملحوظة على حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها.

وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بإصدار 108 قرار إيقاف احتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين بالعامين الحالي والماضي للتحقيق في عدة مخالفات.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن 2022 إنّها وجّهت نحو 2500 مخاطبة للجهات التنفيذية خلال العام الماضي والحالي للمطالبة بوقف الانحرافات

وتابعت هيئة الرقابة الإدارية أنّ وجّهت نحو 100 كتاب العامين الحالي والماضي، للجهات التنفيذية لسحب أو إلغاء قراراتها المخالفة للتشريعات النافذة

وأضافت هيئة الرقابة الإدارية أنّها أصدرت 108 قرارات إيقاف احتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين بالعامين الحالي والماضي للتحقيق في بعض المخالفات.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنّها وجّهت تهم لـ595 موظفا في مخالفات إدارية ومالية وإحالة 44 منهم إلى غرفة الاتهام في 20 قضية، وإحالة 101 من المتهمين إلى المحاكم الجزئية في 41 قضية تتعلق بمخالفات إدارية ومالية

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أنّها أحالت 425 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات بعضها مالية في 156 قضية، وصدور أحكام جنائية في 8 من القضايا المحالة إلى المحاكم، وصدور 78 قرارا عن المجالس التأديبية ضد 147 متهما بمخالفات إدارية ومالية