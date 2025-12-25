لفتة من جماهير الجزائرتخطف الأضواء بعد الانتصار على السودان في الرباط

حظيت الجماهير الجزائرية بإشادة واسعة بعد مبادرة لافتة أعقبت فوز منتخب بلادها على السودان في افتتاح مشوارهما بكأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، حيث عمد المشجعون إلى تنظيف مدرجات الملعب عقب نهاية المباراة.

وحقق منتخب الجزائر، الملقب بـ«محاربي الصحراء»، فوزًا مريحًا على نظيره السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وعقب صافرة النهاية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر الجماهير الجزائرية وهي تجمع النفايات من بين المقاعد وتحتها، وتضعها في أكياس مخصصة، في خطوة لاقت تفاعلًا إيجابيًا واسعًا وإشادة من متابعين ووسائل إعلام.

وعلّقت شبكة «آر إم سي سبورت» الفرنسية على هذه المشاهد قائلة إنها «مبادرة إنسانية أدخلت السرور إلى القلوب»، ووصفتها بأنها «واحدة من أجمل اللقطات في كأس أمم أفريقيا 2025»، معتبرة أنها تعكس روح الأخوة والتقارب بين الشعبين الجزائري والمغربي خلال البطولة.

من جانبه، قال أحد المشجعين الجزائريين المشاركين في المبادرة: «المغاربة سلّمونا ملعبًا نظيفًا، ونحن نعيده إليهم كما استلمناه».

وعلى الصعيد الفني، افتتح رياض محرز، نجم أهلي جدة السعودي، التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61، بينما اختتم إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن الألماني، الثلاثية قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم أن هدف مازا يُعد الهدف رقم 100 للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، ليصبح بذلك سابع منتخب يبلغ هذا الرقم في البطولة.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن هذا الانتصار يُعد الأول للجزائر في كأس الأمم الأفريقية منذ 2350 يومًا، إذ يعود آخر فوز لـ«محاربي الصحراء» في المسابقة إلى 19 يوليو/تموز 2019، عندما تغلبوا على السنغال بهدف دون رد في نهائي النسخة التي استضافتها مصر، قبل خروجهم من دور المجموعات في النسختين التاليتين دون تحقيق أي انتصار.

وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بوركينا فاسو، التي فازت بدورها على غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1.

Les supporters ont pris le soin de nettoyer leurs places avant de quitter le stade



Bravo

100 – سجّل إبراهيم مازا الهدف الـ100 للجزائر في كأس أمم إفريقيا، ليصبح سابع منتخبٍ يسجّل 100+ في تاريخ البطولة. سجّل مازا هدفه الأول في مباراته التاسعة مع المنتخب. مئوية.