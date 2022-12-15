لفتح ملف «أبوعجيلة مسعود».. الرئاسي يراسل الحكومة والنائب العام ووزارة العدل

طالب المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح واقعة مثول «أبوعجيلة مسعود» أمام القضاء الأمريكي وما ورد من الجانب الأمريكي بشأن التنسيق المسبق لعملية التسليم.

وأحال المجلس الرئاسي في هذا السياق، شكوى مقدمة من عائلة المواطن «أبوعجيلة مسعود» إلى النائب العام، مطالبا إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى، طالب المجلس الرئاسي وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعيين هيئة دفاع عن المواطن «أبوعجيلة مسعود» ومتابعة الأمر مع السلطات الأمريكية.

وفي وقت سابق أكدت وزارة العدل الأمريكية احتجاز المواطن «أبوعجيلة مسعود» لدى السلطات الأمريكية بتهمة صناعة القنبلة في رحلة طائرة «بان أمريكان» رقم 103 التي سقطت بمنطقة لوكربي الاسكتلندية.