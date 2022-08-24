لفرض الأمن داخل طرابلس.. الداخلية الليبية تُهيب بمنتسبيها كافة بالتأهب والاستعداد

أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بمنتسبيها كافة بالاستعداد والتأهب لحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث أو تخريب والعمل على فرض الأمن داخل العاصمة وباقي المدن.

وحذّرت الوزارة كافة مكوناتها من الانخراط في أي أعمال تهدد الأمن العام أو الالتحاق بأي تشكيلات مسلحة تقف أمام شرعية الحكومة الليبية وحقها في ممارسة مهامها داخل طرابلس.

وأكّدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أن القانون فوق الجميع وإنه سيكون الرادع لكل من يحمل السلاح لترهيب وترويع الآمنين.