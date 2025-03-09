لقاءات حاسمة بـ«المجموعة الرابعة» في الدوري الممتاز

يلتقي في حساب “المجموعة الرابعة”، اليوم الأحد، وفي الأسبوع السادس لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز بكرة القدم، “فريقي “الأهلي طرابلس”، متصدر المجموعة برصيد 32 نقطة، وفريق “الظهرة” التي يمتلك 13 نقطة ويحتل المركز السادس، وستقام المباراة على “أرضية ملعب طرابلس الدُّوَليّ، على تمام الساعة الحادية عشر مساء، وبدون حضور الجَمهور”.

وبحسب وكالة “وال”، “على أرضية ملعب مدينة مصراتة، يشهد اللقاء الثاني بين فريقي “الاتحاد المصراتي”، صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة، مع ضيفه “الخمس” الذي يوجد في المركز الأخير برصيد عشر نِقَاط”.