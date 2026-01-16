لقاءات ليبية سعودية لمناقشة مشاريع استراتيجية وفرص استثمارية واسعة

في إطار الزيارة الرسمية لوفد حكومة الوحدة الوطنية إلى المملكة العربية السعودية، عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات الاقتصادية والاستثمارية السعودية، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشملت الاجتماعات لقاءً مع الأمانة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، حيث جرى بحث فرص الشراكات المحتملة، مع التركيز على الدور المحوري للمؤسسة الليبية للاستثمار، وإمكانية إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة بين الجانبين.

كما اجتمع الوفد مع وزارة الاستثمار السعودية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الاستثمارات المشتركة، وتسهيل دخول الشركات السعودية إلى السوق الليبية، واستعراض مشاريع واعدة في عدة قطاعات اقتصادية متنوعة.

كما التقى الوفد مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، حيث تم بحث سبل مواءمة الرؤى الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية، والاستفادة من التجربة السعودية في التحول الاقتصادي.

وضم الوفد الليبي كوكبة من المسؤولين والخبراء، أبرزهم:

وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة

رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود

مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يس الأبيض

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، أصيل ارتيمة

رئيس مجلس إدارة شركة جرين ستريم، بشير الأشهب

وحضر اللقاءات أيضًا القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة، فاتح بشينة، إلى جانب عدد من المختصين والمسؤولين الاقتصاديين.