لقاءات هامّة في «الجولة الرابعة» من بطولة «الدوري الليبي الممتاز»

عين ليبيا | نُشر: السبت، 22 فبراير 2025 - 13:11 | آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 13:13 نُشر: السبت، 22 فبراير 2025 - 13:11
رياضة
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الدوري الليبي الممتاز

تشهد المجموعتين الثانية والرابعة، مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة، من الدوري الليبي لكرة القدم ثلاث مباريات هامة وقوية.

ففي المباراة الأولى “يستقبل صاحب الخمس نقاط، فريق “المهدية” على ملعب سرت، ضيفه فريق “الأهلي بنغازي”، متصدر المجموعة الثانية بخمس وعشرون نقطة، وفي ذات المجموعة عند الخامسة والنصف مساء يستضيف فريق “الهلال” وضيف المجموعة بأربع وعشرون نقطة فريق “الأندلس” وفي جعبته أربعة عشر نقطة وذلك بملعب بنينا الدولي”.

أما في المجموعة الرابعة، “فتقام مباراة واحدة في الثالثة والنصف مساءً على ملعب الزاوية بين فريق “أساريا” الذي يملك في رصيده سبع نقاط، وفريق “الوطن” الذي في يمتلك رصيده ستة عشر نقطة”.

آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 13:13
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