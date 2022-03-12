لقاء أعيان المنطقة الغربية بأهالي مصراتة يُؤكد حرمة الدم الليبي

احتضنت مدينة مصراتة، اليوم السبت، لقاء مكونات وأعيان المنطقة الغربية، مع أهالي وثوار مدينة مصراتة.



وأكد المجتمعون في بيان صدر عقب اللقاء، على وحدة الصف وحرمة الدم الليبي، والحفاظ على استقرار المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس.

كما أكد البيان على رفض تمكين من أجرم في حق الشعب الليبي، ورفض ما صدر من بيانات وتدخلات من بعض الدول الإقليمية.

وطالب المجتمعون الجمعية العمومية بالمحكمة العليا، بضرورة تفعيل الدائرة الدستورية فورا، معلنين رفضهم للتعديل الدستوري الثاني عشر.

وأعلن المجتمعون أيضاً، عن رفضهم أي مرحلة انتقالية جديدة، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو القادم للوصول إلى الاستفتاء على مشروع الدستور