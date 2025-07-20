لقاء أمني لمناقشة حماية السفارات واستقبال السفير الفرنسي الجديد

عقد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، اللواء حسن الشريف، اجتماعًا بمقر الإدارة مع الملحق الأمني بسفارة جمهورية فرنسا لدى ليبيا، وذلك في إطار التنسيق الأمني المشترك بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة بافتتاح القنصلية العامة الفرنسية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تنسيق إجراءات انتهاء مهام السفير الحالي واستقبال السفير الجديد، بما يضمن سلاسة الانتقال الدبلوماسي واستمرارية العمل.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الأمني، وتكثيف الجهود لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية، بما ينسجم مع أعلى معايير الحماية والسلامة المعتمدة دوليًا، ويعكس التزام ليبيا بتوفير بيئة آمنة للدبلوماسيين.