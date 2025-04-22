لقاء «الأول من نوعه» في تاريخ العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان

لقاء هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، وفي خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة، حيث وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية”.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، “خلال استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بالكرملين، عن خطط روسيا للتعاون مع سلطنة عمان في مختلف المجالات”.

وأشار بوتين خلال اللقاء إلى “وجود خطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام”، وأضاف قائلا: “بالطبع، تم نقل المعلومات عبر وزارة الخارجية. نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام. ويؤيد العديد من أصدقائنا في العالم العربي هذه الفكرة”.

ووجه بوتين دعوة لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، “للمشاركة في القمة الروسية العربية المقرر عقدها هذا العام”.

وأكد بوتين أن “شركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع سلطنة عمان”، وتابع: “نواصل توريد المنتجات الغذائية، ونتوقع بالطبع أن نتمكن من اتخاذ خطوات إضافية في قطاع الطاقة، وتبدي شركاتنا اهتمامًا كبيرًا بتطوير العلاقات مع عمان”.

وأضاف بوتين أن “روسيا وسلطنة عمان تعملان على تطوير التعاون في مجالات اللوجستيات والنقل والاستثمار المتبادل والزراعة”.

وأردف قائلا: “لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية. ولكن الآن هناك فرصة لتطوير علاقاتنا في مجال الخدمات اللوجستية، والنقل، والاستثمارات المتبادلة، والزراعة، هذه المجالات قيد الدراسة من قبل زملاءنا، بما في ذلك التعاون على مستوى الصناديق الحكومية لدى الجانبين”.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، “على قبوله الدعوة لزيارة روسيا”.

بدوره، وصف سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال لقائه الرئيس بوتين، “العلاقات بين البلدين بأنها قوية، وأعرب عن رغبته في ضمان امتيازاتها”.

وأضاف: “لدينا علاقات قوية ودائمة بين بلدينا، ونعمل على تطويرها بما يخدم مصالح شعبينا… ونسعى جاهدين لضمان أن تكون علاقاتنا ذات طبيعة مميزة ومفيدة لمصالح شعبي بلدينا”، وشكر السلطان بوتين أيضًا “على الدعوة لزيارة روسيا وعلى حفاوة الاستقبال”.

وأكد سلطان عمان أن “سلطنة عمان مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية، والتعاون في مجال الزراعة والطاقة”.

وتابع قائلا: “عقدنا صباح اليوم اجتماعًا مع ممثلي قطاع الأعمال الروسي، ونحن مهتمون جدًا بتطوير هذه الاتصالات، هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها: الطاقة، والزراعة، والتجارة”.

هذا “وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات”.