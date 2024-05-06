لقاء الوداع بين «الدبيبة» و«باتيلي»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي ونائب رئيس البعثة ستيفاني خوري، بمناشبة انتهاء مهمته في ليبيا.

وناقش الجانبان تطورات الملف السياسي، والدور المهم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وجهودها الرامية للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وقدم الدبيبة الشكر والتقدير لباتيلي على جهوده طيلة فترة رئاسته للبعثة الأممية في ليبيا، متمنيا لستيفاني خوري التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لها. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية الطاهر الباعور.