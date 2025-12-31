لقاء برلماني رقابي يناقش التقرير السنوي لديوان المحاسبة

بحث رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية آليات دراسة التقرير السنوي لديوان المحاسبة، ومستجدات المشهد العام ذات الصلة بالعمل الرقابي والمالي.

والتقى هدية، الأربعاء، في مدينة بنغازي، رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية، ومتابعة آخر التطورات المتعلقة بمهام الرقابة والمساءلة.

وناقش الجانبان إعداد التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2025، مع التركيز على المنهجية المعتمدة، وآليات الإحالة والمتابعة، تمهيدًا لدراسته وفق الإجراءات القانونية المعمول بها داخل مجلس النواب.

وتناول اللقاء سبل تطوير آليات الرقابة على المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء الرقابي، بما يدعم مسار المساءلة ومكافحة الفساد، ويعزز ثقة المؤسسات الرقابية في أداء دورها.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات والتطورات على الساحة السياسية، وانعكاساتها على عمل الأجهزة الرقابية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلالية العمل الرقابي، وتحييده عن أي تجاذبات سياسية، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المؤسسي.

يأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه الملف الرقابي والمالي في ليبيا اهتمامًا متزايدًا من مجلس النواب، في ظل تصاعد المطالب بتعزيز الشفافية وضبط الإنفاق العام، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة أداء المؤسسات العامة، ومراجعة التقارير السنوية باعتبارها أداة أساسية في دعم المساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.