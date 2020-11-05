لقاء تشاوري للجنة استيعاب القوة المساندة

عُقِد اليوم الخميس، لقاء تشاوري بمقر اللجنة المُكلفة بإعداد آلية استيعاب القوة المساندة للجيش التابع لحكومة الوفاق.

وضم اللقاء أعضاء اللجنة المشتركة، بحضور أعضاء اللجنة من رئاسة الأركان العامة وحضور أعضاء كل من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، ومدير إدارة التدريب والتكوين المهني، ومدير إدارة التدريب الوظيفي، ومدير عام برنامج الإدماج والتنمية، ومدير إدارة التدريب ببرنامج الإدماج والتنمية.

وافتتح رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه بكلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة، وأشار إلى ضرورة التعرف على المشهد الليبي السياسي والعسكري وتطوراته وتداعياته.

ونوه رئيس اللجنة إلى أن هناك حقائق واقعية تلزم اللجنة أخذ أعمالها إلى موضع التنفيذ، ومن خلال اجتماعات اللجنة بصفة دورية وعرض نتائج أعمالها.

وأفادت إدارة الشؤون المعنوية للجيش التابع لحكومة الوفاق بأن أهم نتائج هذه الأعمال تتمثل في إعداد قاعدة بيانات دقيقة والعمل على تفعيل مشاركة العديد من مؤسسات الدولة في إدماج القوى المساندة لتتولى إعداد رؤية شاملة لدمج القوى المساندة بمؤسسات الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالاستناد على مهام واجبات اللجنة المكلفة.