لقاء تشاوري مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية حول تعزيز الاستقرار الاقتصادي

التقى وزير الدولة في حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، ومستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية ابراهيم الدبيبة، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، وجرى مناقشة تعزيز استقرار ليبيا الاقتصادي وازدهارها.

وقال القائم بالأعمال على حسابه عبر منصة اكس: “لقد سعدت جدًا بلقاء السيد عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيد إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس الوزراء، اليوم في طرابلس”. وأضاف “ناقشنا أهمية حماية النزاهة التكنوقراطية واستقلالية مصرف ليبيا المركزي و المؤسسات السيادية الأخرى لتعزيز استقرار ليبيا الاقتصادي وازدهارها. كما تبادلنا وجهات النظر حول العملية السياسية الليبية و أكدنا دعمنا المشترك لجهود الوساطة التي تقوم بها”.

القائم بالأعمال برنت: "لقد سعدت جدًا بلقاء السيد عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيد إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس الوزراء، اليوم في #طرابلس. ناقشنا أهمية حماية النزاهة التكنوقراطية واستقلالية مصرف #ليبيا المركزي و المؤسسات السيادية الأخرى لتعزيز استقرار ليبيا… pic.twitter.com/lLtuzRtz4d — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) October 8, 2024







