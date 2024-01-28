لقاء تنسيقي بين أمن الجفارة وأعيان النجيلة الغربية

بحث مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر إلطيف، مع أعيان منطقة النجيلة الغربية اولاد عيسى الأوضاع الأمنية داخل المنطقة ، والعمل على دعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية لتقوم بواجباتها على أكمل وجه لتحقيق المصلحة العامة.

واستمع اللواء إلطيف خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الأحد بمقر المديرية إلى عدة ملاحظات حول مطالب الأعيان بخصوص تعزيز الأمن وتقديم الخدمات لأهالي وسكان المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات مدير أمن الجفارة مع أعيان ومشائخ مناطق الجفارة، لتعزيز دورهم في دعم الأجهزة الأمنية والشرطية بما يُحقق الأمن والسلم الاجتماعي.