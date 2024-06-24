لقاء تنسيقي يجمع الهلال الأحمر الليبي ومركز الملك سلمان للإغاثة

التقى الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، عمر جعودة أمس الأحد، وفدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة ناصر السبيعي، وممثل إدارة المشتريات سلمان الحمزة.

وأشاد الأمين العام بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجهوده في دعم الشعب الليبي أثناء إعصار دانيال، الذي أجتاح مدينة درنة ومناطق أخرى بالجبل الأخضر.

بدوره، أعرب الوفد السعودي عن شكره لحسن الترحيب، والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، مشيدًا بدور الجمعية في الاستجابة أثناء الإعصار وتقديمه الخدمات الإنسانية.

وأكد الوفد السعودي الرغبة في التعاون مع الهلال الأحمر الليبي، لتقديم المزيد من الدعم للمتضررين.

حضر اللقااء الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، مدير الشؤون الإدارية والمالية محمد العمامي، ومدير ادارة العمليات زياد الدرسي، ومدير مكتب الأمين العام توفيق الشكري.