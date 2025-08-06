لقاء ثلاثي بين مصر وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو لاستئناف التعاون النووي

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والدفع بالمسار السياسي والسلمي.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، والعمل على استعادة الثقة وتهيئة المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء هذا التواصل في إطار جهود مصر الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر، والدفع نحو حلول سلمية، مع التركيز على استئناف التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يُذكر أن البرلمان الإيراني صوّت مؤخراً لصالح قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أعلنت إيران تعليق التعاون لحين ضمان سلامة العلماء والمنشآت النووية، عقب تعرض بعض المنشآت لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.

وفي يوليو، أكد وزير الخارجية الإيراني عراقجي التزام بلاده بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع الإشارة إلى أن التعاون مع الوكالة سيتم تنظيمه عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب أمنية.

إيران تنفذ حكم الإعدام شنقًا بحق جاسوس نقل معلومات نووية إلى الموساد الإسرائيلي

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق روزبه وادي، المتهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات تتعلق بالعالم النووي الإيراني.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية أن وادي اعتُقل وأُحيل للمحاكمة بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل، وتم تأكيد حكم الإعدام النهائي من قبل المحكمة العليا، قبل تنفيذ العقوبة صباح اليوم.

من جهته، أكد غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، أن القضاء سيتعامل بحزم مع الجواسيس وفق القانون والعدالة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه التهديدات.

وأوضح محسني إجئي أن تحديد هوية الجواسيس من مسؤولية الأجهزة الاستخباراتية، وأن العقوبات ستُفرض وفق القوانين والضوابط القضائية المعمول بها، في إطار حماية الأمن الوطني الإيراني.