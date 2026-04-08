لقاء ثلاثي في طرابلس لدعم التنسيق بين الهيئات «الرقابية والسيادية»

عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس اجتماع ثلاثي، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، والنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وتناول الاجتماع تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والرقابية. ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية لترسيخ الاستقرار المؤسسي، ودعم العمل الرقابي، والارتقاء بكفاءة إدارة الموارد المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد المشاركون أهمية تكامل دور المؤسسات السيادية والرقابية لضمان فعالية الرقابة والمساءلة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الجهات الرسمية والمواطنين، وتحقيق الاستقرار المالي والإداري في البلاد.

ويعد هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة مبادرات متواصلة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، ودعم السياسات الاقتصادية والرقابية بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.