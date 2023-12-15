لقاء حقوقي حول حقوق الإنسان (بين النظرية والتطبيق)

نظم المنتدى العربي البريطاني لقاء حقوقياً بعنوان (حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق) بالشراكة مع المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وبمشاركة نخبة من المهتمين بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير في كلمته خلال اللقاء، على أنه أصبح واضحا بأن هناك فرق بين النظر والتطبيق والعرض والجوهر فازدواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السائدة في عالمنا المعاصر في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الورادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تشهده الأراضي الفلسطنية خاصة قطاع غزة دليل واضح لهذه الازدواجية.

وتساءل د. بن زير: “كيف يُعطى الحق لسلطة الاحتلال في الدفاع عن النفس ويُسلب هذا الحق على الشعب الفلسطيني الذي سُلِبت أرضه.

وأضاف: “نحن نرفض قتل الأطفال والنساء والشيوخ وسياسة الأرض المحروقة التي تقوم بها دولة الاحتلال”.

كما اعتبر د. بن زير عمليات التجويع وقطع الكهرباء والغاز جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقا للمادة الثانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة 1948.

وأردف د. بن زير: “من هذا المنبر نطالب كل المنظمات الدولية برفع صوتها والمطالبة بوقف إطلاق النار.. علينا أن نُشيد بما قامت به مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية برفع قضية ضد الرئيس بايدن لعدم قيامه بما يلزم حسب الدستور الأمريكي والقانون الدولي الإنساني وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.

واختتم د بن زير مداخلته بالقول إن الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي منه قد اختلفت توجهاته مع المواقف الرسمية للحكومات وما شهدته شوارع لندن وباريس وروما وغيرها دليل على عدم رضى هذه الشعوب على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

بدوره أعرب رئيس حزب صوت الشعب المتحدث الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، عن استيائه من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السائدة في عالمنا المعاصر في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الورادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تشهده الأراضي الفلسطنية خاصة قطاع غزة.

وحمَّل الشبلي الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي تقع في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه تطرق أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية الدكتور عمر زرموح إلى أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وتطلعات الشعب الليبي للعيش بحياة كريمة في دولة مؤسسات.

أما أستاذ القانون الدولي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية الدكتور أيوب المازق، فقد كانت له مداخلة خلال اللقاء حول مكانة حرية التعبير مؤخراً في أوروبا عامة وفرنسا خاصة في ظل الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة.