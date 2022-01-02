لقاء سرّي يجمع «المشري» و«عقيلة» في المغرب

أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء، بأن لقاء عُقِد بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعقيلة صالح في المغرب.

وأوضحت “سبوتنيك” أنّ اللقاء غير المعلن الذي تستضيفه المغرب اليوم جاء بعد تنسيق ودعوة من الطرف المغربي للمشري وصالح، بالرغم من أن عقيلة صالح لا يمارس مهامه كرئيس مجلس نواب.

وأشارت “سبوتنيك” إلى أنّ اللقاء يهدف إلى مناقشة خارطة الطريق الجديدة، وحلحلة النقاط الخلافية التي حالت دون التوافق على إجراء الانتخابات.

وأضافت “سبوتنيك” أنّ اللقاء فرضت عليه السرية نظرا لعدم عودة عقيلة صالح لمنصبه حتى الآن في رئاسة مجلس النواب، وأن هناك رغبة في تحقيق تفاهم أولي بين الطرفين لعقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة.