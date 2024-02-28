لقاء فلسطيني في موسكو غدا لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية

نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الأربعاء عن السفير الفلسطيني في موسكو قوله أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو غدا الخميس، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة ريا نوفوستي أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.

ويأتي اللقاء بعد أيام من تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال إشتيه في خطاب الاستقالة أن المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة، وإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.