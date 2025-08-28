لقاء ليبي أمريكي لبحث الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات الرقابة المالية ومكافحة الفساد، التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، السيد جيريمي برنت، بمقر الديوان في منطقة الظهرة – طرابلس.

وناقش الطرفان سبل تعزيز الشفافية والمساءلة، وأكد اللقاء على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية ديوان المحاسبة، باعتباره ركيزة أساسية في دعم الثقة بمؤسسات الدولة، محليًا ودوليًا.

كما تطرق اللقاء إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير العمل الرقابي، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب مناقشة ملفات تتعلق بتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتهيئة بيئة مؤسسية داعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي في ليبيا.