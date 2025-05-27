لقاء ليبي إيطالي رفيع.. خارطة تعاون مشترك ودعم متجدد لاستقرار ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بدعم مسار الاستقرار السياسي.

كما شدد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

هذا وتمتد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا عبر عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، حيث تعد إيطاليا من أبرز الشركاء التجاريين والاستراتيجيين لليبيا في أوروبا، وتربط البلدين علاقات تاريخية تعود إلى فترة الاستعمار الإيطالي، لكنها شهدت تطورات وتحولات كبيرة بعد استقلال ليبيا.