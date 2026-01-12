لقاء ليبي بريطاني لتعزيز التعاون القضائي وحقوق الإنسان

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، صباح اليوم الاثنين 12 يناير 2026، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن روليندز، وذلك بمقر الوزارة.

ورحبت وزيرة العدل بالسفير البريطاني، متمنيةً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية، ومشيدةً بمستوى العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، والدعم الذي تقدمه لندن لجهود تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.

وأكدت وزيرة العدل أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجالات دعم العدالة وحقوق الإنسان، بما يعكس الشراكة القائمة بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الليبية لتوسيع التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بترسيخ دولة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

وتولي وزارة العدل أهمية كبيرة للشراكات الدولية التي تسهم في دعم الإصلاحات القانونية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينعكس على تحسين أداء مؤسسات العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بها.