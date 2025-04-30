لقاء ليبي تركي في بنغازي لبحث تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي

التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية بمجلس النواب الصالحين عبد النبي، القنصل العام لجمهورية تركيا في مدينة بنغازي سيركان كيرامانلي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في الجوانب التشريعية، مع التأكيد على أهمية تشكيل لجنة صداقة برلمانية من الجانب التركي لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

كما ناقش الجانبان افتتاح القنصلية التركية في مدينة بنغازي، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الليبيين في ما يخص الحصول على التأشيرة، مع إمكانية إلغائها مستقبلاً.

وتطرق اللقاء إلى افتتاح المركز الثقافي التركي في بنغازي، وأهمية دعم التعاون الثقافي والعلمي، خصوصاً عبر المنح الدراسية وضمان توزيعها بشكل عادل على مختلف المناطق الليبية.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك زيادة نشاط الشركات التركية العاملة في مدينة بنغازي في مختلف المجالات.