لقاء ليبي سعودي في طرابلس.. توطيد أواصر الأخوة والمصالح المتبادلة

استقبل مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، أسامة سعيد بغني، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، بديوان الوزارة في طرابلس، القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، عبدالله بن دخيل الله السلمي.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على توطيد أواصر الأخوة وتكثيف التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار مساعي ليبيا لتعزيز تعاونها مع الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي تربطها بليبيا علاقات تاريخية متجذرة.

ويعكس اللقاء استمرار التوجه نحو تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات تستدعي مزيدًا من التنسيق بين العواصم العربية لضمان الاستقرار وخدمة المصالح المشتركة.