لقاء محافظ المركزي ونائب رئيس البنك الدولي يثمر مبادرات لدعم المشاريع الشبابية

التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفريقيا عصمان دايون، ومدراء الادارات الفنية بمجموعة البنك الدولي.

وتم خلال اللقاء “مناقشة عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك منها أولوية التعافي والإصلاح الاقتصادي، واستراتيجية مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي، وتطوير انظمة الدفع الالكتروني”.

كما تناول الاجتماع “دعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.

وخلص اللقاء “إلى اطلاق مبادرات من شأنها دعم ريادة مشاريع الشباب وتطوير ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة ربوع ليبيا”.

هذا و”جاءت زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى إلى مجموعة البنك الدولي بهدف تعزيز العلاقات والشراكات الدولية لدعم الاقتصاد الليبي”.

وتواجه ليبيا “تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة سنوات من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، مما أثر على البنية الاقتصادية والمالية للبلاد، ما دفع المصرف المركزي للسعي نحو التعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم”.

وتتزامن هذه الزيارة “مع تصاعد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول لتقليل البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والشمول المالي يُعد خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة النظام الاقتصادي”.