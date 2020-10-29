لقاء مرتقب بين عقيلة صالح وفائز السراج في مالطا

أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح في جمهورية مالطا اليوم.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة “سبوتنيك” إنه “يتوقع إجراء لقاء وجها لوجه في جمهورية مالطا بين رئيس مجلس انواب طبرق عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وبواسطة رئيس الجمهورية المالطي من أجل تقارب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين”.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة “الثني” في وقت سابق اليوم الخميس، وصول عقيلة صالح إلى جمهورية مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة الهامة وفي هذا التوقيت تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، و الاستماع إلى رؤية مجلس النواب المنعقد في طبرق لحل الأزمة الليبية.

واستأنفت الاجتماعات الرسمية بلقاء إيفارست بارتولو وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية مالطا.

وفي وقت لاحق، استقبل جورج ويليام فيلا رئيس جمهورية مالطا عقيلة صالح والوفد المرافق له في مقر رئاسة الجمهورية، لإجراء مباحثات مشتركة.