لقاء مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والسلطة العليا للشفافية الجزائرية في الدوحة

عُقد لقاء ثنائي بين عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وسليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة.

وقد تم اللقاء بحضور أعضاء من وفدي البلدين، حيث تركزت المناقشات على بناء جسور التعاون والتواصل بين الهيئتين، بهدف تعزيز التنسيق الثنائي في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

كما تم التباحث حول سبل التعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل الخبرات وبناء القدرات، ومراجعة الأهداف المشتركة التي من شأنها دعم جهود الرقابة الفعالة والوقاية من الفساد. ويُنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق لإبرام مذكرة تفاهم تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية في قطر والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وهو ما سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.