لقاء مهم في طرابلس.. دعم إسباني مستمر للمسار السياسي الليبي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا، خافيير سوريا كانتانا، الذي جدد خلال اللقاء دعم بلاده للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ورحب الكوني بالسفير الإسباني، معبراً عن تقديره للجهود المشتركة بين الجانبين لتطوير علاقات التعاون بين ليبيا وإسبانيا في مجالات متعددة.

من جانبه، أكد السفير خافيير حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا عبر الجهود الدولية، مع التركيز على تعزيز دور ليبيا في منطقة حوض البحر المتوسط.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التبادل الثقافي.

كما ناقشا آخر المستجدات في الأوضاع الليبية وجهود بعثة الأمم المتحدة، خصوصاً مخرجات اللجنة الاستشارية، مشددين على ضرورة تحقيق الاستقرار من خلال دعم المسارات السياسية المقترحة لإنهاء حالة الانقسام الوطني.