لقاء موسع في مدريد حول الأزمة الليبية

أفاد مراسل شبكة “عين ليبيا” بمدريد، بانطلاق أعمال لقاء تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في العاصمة الإسبانية، على مستوى رفيع.

ويشارك في اللقاء المستشارة الأممية الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزراء من حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5+.

ومن بين النقاط الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء، الكيفية المثالية لدمج واستيعاب المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

كما سيتم عقد لقاء على هامش هذا اللقاء، مع مجموعة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.