لقاء مُرتقب يجمع السراج وحفتر برعاية إيطالية

كشف رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي إنه يأمل في تنظيم لقاء جديد هذا الأسبوع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد عملية الكرامة في الشرق الليبي خليفة حفتر.

حيث أكد كونتي في تصريحات تلفزيونية أن مؤتمر باليرمو لم يكن مجرد واجهة ويندرج ضمن آلية دقيقة من جانب إيطاليا لبسط الاستقرار في ليبيا”.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد أفادت في الخامس من ديسمبر بأن حفتر وصل إلى روما لعقد اجتماعات سرية مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ودبلوماسي أمريكي مسؤول عن الملف الليبي.

كما أفادت وكالة آكي الإيطالية نقلاً عن مصادرها بأن حفتر وصل إلى روما في زيارة غير معلنة سيعقد خلالها اجتماعا مع سفير الولايات المتحدة لدى تونس، دانيال روبنستين، وهو يعد المسؤول عن الملف الليبي في الإدارة الأمريكية.