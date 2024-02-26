لقاء نادر بين وزيري التجارة السعودي والإسرائيلي في أبو ظبي

التقى وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، ماع وزير التجارة و الصناعة الإسرائيلي نير بركات، على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يوم الاثنين.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم بركات قوله إن الوزير عبر عن ثقته بقدرة البلدين على “صنع التاريخ معا”.

ويأتي اللقاء في وقت تقول فيه واشنطن إنها تعمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل و السعودية، على وقع المفاوضات الجارية للإعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية و إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من بوابة الحرب على غزة.

وذكر مكتب الوزير الإسرائيلي أن بركات قال للقصبي “دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول الساعية إلى السلام، ويمكننا أن نصنع التاريخ معا”.

ويشارك بركات والقصبي في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية.

ولم ترد سفارة السعودية في أبوظبي على طلب رويترز للتعليق على الاجتماع بين الوزيرين.