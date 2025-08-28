وزير التربية يتابع ترتيبات افتتاح مدارس جديدة في مصراتة

التقى وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، بمراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة، أحمد امشيحيت، وذلك لمتابعة الترتيبات الجارية لافتتاح خمس مدارس جديدة في البلدية، والمقرر افتتاحها يوم السبت المقبل.

وجرى اللقاء بحضور مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد مسعود، حيث تم التباحث حول الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بتجهيز المؤسسات التعليمية الجديدة، وضمان جاهزيتها لاستقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسي.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا التلاميذ، تُمكنهم من التحصيل في أجواء تربوية محفزة، مشددًا على ضرورة استكمال جميع التجهيزات في الوقت المحدد لضمان انطلاقة سلسة للعملية التعليمية.

وأشاد الوزير بالدور الفاعل الذي تضطلع به مراقبة التربية والتعليم في مصراتة، من خلال متابعتها الحثيثة للاستعدادات، وتنسيقها مع الجهات المختصة لإنجاح هذه الخطوة، التي تُعدّ إضافة نوعية تسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية داخل البلدية.