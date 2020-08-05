لقاء يجمع بين «حماية الطاقة والعامة للكهرباء»

إلتقى مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية عميد “عبدالله الفيتوري” برئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس “وئام العبدلي” بحضور عدد من مدراء الإدارات بالشركة.

وبحسب ما أفاد المكتب الأعلامي لداخلية الوفاق، تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء مناقشة وضع آلية لحماية وتأمين محطات توليد وتوزيع الكهرباء ومركز التحكم بالشركة, والبدء في حملة جباية للديون من الجهات العامة والخاصة, ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مثل المصانع والورش, ومناقشة التعاون في موضوع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد عميد “عبدالله الفيتوري” على إن الإدارة تبذل قصار جهدها لتوفير الحماية لكافة المحطات الكهربائية رغم المشاكل والعراقيل التي تواجهها, موضحاً بأنه هنالك تنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي للمساهمة في الحماية والتأمين خلال فترة الذروة الصيفية, مشيراً إلى أن هذا الإجراء ساهم في استقرار الشبكة والتوزيع العادل في طرح الاحمال على كافة المدن والمناطق.

كما أشار عميد “الفيتوري” إلى أن هناك تنسيق أمني بين الإدارة وكافة مديريات الأمن بالمناطق باتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة لتأمين وحماية المحطات الكهربائية الواقعة في نطاق اختصاصهم الإداري.