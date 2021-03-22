لقاح سبوتنيك5 المضاد لكورونا يصل لبنان على دفعات ابتداء من 25 مارس

رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي، جاك الصراف، أعلن أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي سيصل إلى لبنان على دفعات ابتداء من 25 الشهر الحالي.

وأفاد الصراف لوكالة “سبوتنيك” إن “الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى مطار بيروت في 25 مارس الجاري”، مشيرا إلى أن عملية التطعيم الأولى ستبدأ بـ50 ألف لقاح لـ25 ألف شخص جرعتين من اللقاح للشخص الواحد.

وأضاف الصراف أن “الدفعة الثانية من اللقاح، وعددها مئة ألف جرعة، ستصلنا من روسيا خلال شهر أبريل، على أن تليها دفعات عدد كل منها 200 ألف جرعة كل ستة أسابيع”.

ولفت الصراف إلى أن عملية التطعيم بلقاح “سبوتنيك V” ستكون عبر منصة وزارة الصحة اللبنانية، ووفق المعايير المحددة من قبل الوزارة، مشيرا إلى أنه “تم الطلب من وزارة الصحة زيادة عدد مراكز التطعيم لتلبية الطلب على اللقاح”.

وبحسب الصراف، فإن عملية تمويل شراء اللقاح الروسي “جاءت بمبادرة من القطاع الخاص”، وذلك بسبب “ضعف إمكانيات الدولة اللبنانية”، مشيرا إلى أن القطاع الخاص معني بتأمين اللقاحات لمئات الآلاف من موظفيه الذين أجبرتهم جائحة كورونا على البقاء في منازلهم.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك V” فعالية تتجاوز 90 بالمئة، ونسبة أمان عالية، فيما قدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح الروسي.