«لقاح لكورونا» ينجح بنسبة 98% بتجاربه الأولية

شركة “جونسون آند جونسون” المصنعة للأدوية، أعلنت أن التجارب المبكرة للقاح فيروس كورونا المستجد أظهرت معدل نجاح فائق في تعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكر موقع مجلة “نيوزويك”.

وفقًا لبحث أجرته الشركة فقد مكن اللقاح 98% من أولئك الذين تناولوه من تكوين أجسام مضادة تقاوم عدوى فيروس كورونا، وتوافرت الأجسام المضادة بعد 29 يومًا من تلقي التطعيم.

وساعدت الاستجابات الإيجابية للقاح، المسمى Ad26.COV2.S ، شركة “جونسون آند جونسون” على نقل اللقاح إلى تجارب المرحلة 3 بحلول نهاية عام 2020 أو أوائل عام 2021، وسيُطلب ذلك من أكثر من 60 ألف فرد أخذ اللقاح لتلك التجربة.

وحالياً هناك أربعة لقاحات أميركية في مراحل التجربة النهائية، مثل اللقاحات التي تعمل عليها شركتي Pfizer و Moderna ، ولكنها تتطلب جرعتين بينما يتطلب لقاح “جونسون آند جونسون” إعطاء جرعة واحدة فقط.

ونقلت قناة “الحرة” عن بول ستوفيلز ، كبير المسؤولين العلميين في شركة “جونسون آند جونسون”: “الشيء المميز في اللقاح الذي نعمل على إنتاجه هو أنه يعمل كجرعة واحدة. فقد درسنا مقدمًا في المختبر وفي نماذج حيوانية ثم على متطوعين وتمكنا من إظهار أنه بجرعة واحدة نحصل على استجابة جيدة جدًا بالإضافة إلى ملف تعريف أمان جيد”.

من جانبه نوه الرئيس الأميركي إلى إنه يخطط لتوزيع اللقاح بمجرد الموافقة عليه من قبل إدارة الأدوية الفيدرالية، مشيرا إلى أنه سيتم منح 200 مليون دولار للولايات استعدادًا لتوزيعه.

وأردف ترامب: “نريد أن نفعل ذلك في اللحظة التي تتم الموافقة عليها، وليس في اليوم التالي.. سنقوم بتوزيع اللقاح، وتجهيزه”.