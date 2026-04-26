لقطات غريبة من محاولة اغتيال ترامب.. رئيس «UFC» يثير الجدل

كشف رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC دانا وايت عن تفاصيل مثيرة تتعلق باللحظات الأولى التي رافقت محاولة إطلاق النار التي استهدفت محيط حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

وقال وايت في تصريحات إعلامية، إنه سمع أصواتًا وضجيجًا مفاجئًا أعقبها دخول عناصر الأمن إلى المكان وهم يصرخون مطالبين الحضور بالانبطاح أرضًا، في ظل حالة من الفوضى والارتباك داخل القاعة.

وأضاف وايت أن رد فعله كان مختلفًا عن بقية الحضور، موضحًا: “لم أستلقي أرضًا، كيف أفعل ذلك وأفوت هذه التجربة”، في إشارة أثارت تفاعلًا واسعًا وجدلاً على منصات التواصل.

لقطات مثيرة من محاولة اغتيال ترامب: كوفية فلسطينية وسط الموكب وضيف يواصل عشاءه رغم الفوضى

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو متعددة من موقع حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

وأظهرت المقاطع المتداولة مشاهد متباينة داخل محيط الحدث، حيث ظهرت فتاة ترتدي الكوفية الفلسطينية وهي تحاول الاقتراب من موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مغادرته موقع الحفل بشكل عاجل، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويمنعوها من تجاوز الحواجز الأمنية.

ووفقًا للتسجيلات، بدا أن الفتاة لم تكن على علم بتفاصيل ما جرى داخل القاعة لحظة وقوع إطلاق النار، فيما تشهد الفعاليات التي يحضرها الرئيس الأمريكي أحيانًا وجود متظاهرين يعبرون عن احتجاجات مرتبطة بالسياسات الأمريكية وقضايا دولية مختلفة.

وفي مقطع آخر متداول من كاميرات المراقبة داخل قاعة العشاء، ظهر أحد الضيوف وهو يواصل تناول طعامه بهدوء، في الوقت الذي كان فيه عدد من الحضور منبطحين على الأرض استجابة لتعليمات قوات الأمن عقب سماع دوي إطلاق النار داخل فندق “هيلتون واشنطن”.

كما أظهرت لقطات أخرى قيام بعض الحضور بمغادرة الطاولات بشكل سريع، فيما شوهد آخرون وهم يجمعون زجاجات النبيذ المتبقية على الطاولات بعد حالة الإخلاء المفاجئ.

وفي أول تعليق له على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، على حد تعبيره، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، وأن أحد عناصر الأمن تعرض لإصابة وُصفت بالطفيفة وهو في حالة جيدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع حول تفاصيل الحادث والمشاهد المتداولة من موقعه، والتي أثارت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

بعد المحاولة الفاشلة للرئيس ترآمب خرج فوراً من الفندق ، وأثناء مرور الموكب أقتحمت هذه السيدة التي ترتدي الكوفية الفلسطينية الموكب في الشارع العام .



وتبين أنها فلسطينية تعيش في إمريكا

الناس تنحاش و متخبيه و خايفة على عمرها، و الشايب ياكل 😂

So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!

Repugnant!

وكانت أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد غير مألوفة خلال حادث إطلاق نار وقع في بهو الفندق الذي استضاف عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المقاطع، ظهر عدد من الصحفيين وهم يتعاملون مع المشهد بطريقة لافتة، حيث توجه بعضهم إلى الطاولات لجمع زجاجات نبيذ متبقية، فيما التقط آخرون صور سيلفي مع الزجاجات، وذلك في وقت كانت فيه قوات الأمن في حالة استنفار كامل.

وتشير التسجيلات المصورة إلى وجود مشهد متزامن بين عمليات الإخلاء التي نفذتها الأجهزة الأمنية للسياسيين والحضور، وبين تصرفات بعض الصحفيين الذين بدوا منشغلين بتناول المشروبات الكحولية أو التفاعل معها، بينما كانت فرق الأمن تلاحق مطلق النار وتؤمن الموقع.