لقطة «السيسي والشرع» في قبرص تشعل الجدل.. عمرو أديب يردّ

أثارت لقطات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع القادة العرب والأوروبيين في العاصمة القبرصية نيقوسيا، يوم الجمعة، موجة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون روايات تحدثت عن “برود” أو “مقاطعة” بين الرئيسين رغم ظهورهما في القاعة نفسها.

غير أن الصور ومقاطع الفيديو التي التُقطت خلال الاجتماع، أظهرت حديثاً جانبياً بين السيسي والشرع أثناء التقاط الصورة الجماعية الختامية، ما أعاد فتح باب التفسيرات المتباينة حول طبيعة اللقاء.

وفي تعليق مثير للجدل، تناول الإعلامي المصري عمرو أديب ما تم تداوله عبر برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر، قائلاً إن ما يظهر على مواقع التواصل لا يعكس الصورة الكاملة لما جرى داخل القاعة، مشيراً إلى أن اللقطات المتداولة لا تتجاوز ثوانٍ محدودة من حدث سياسي واسع.

وقال أديب إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يقف إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاجتماع، مضيفاً أن غياب الحديث المباشر في بعض اللحظات لا يعني وجود أي خلاف أو قطيعة بين الطرفين، موضحاً أن كل مشارك كان منشغلاً بالتحضير لكلمته داخل اجتماع دولي رفيع المستوى.

وفي لهجة ساخرة، تساءل أديب: “هل شاهدتموهم وهم يدخلون القاعة أو يخرجون منها؟ أو وهم يشربون الشاي أو يفطرون معاً؟”، في إشارة إلى المبالغة في تحليل مشاهد مجتزأة من سياقها الكامل.

وأضاف أن البعض يتعمد البحث عن أي تفاصيل سلبية، رغم أن اللقطات النهائية أظهرت حديثاً ودياً بين الرئيسين أثناء التقاط الصورة الرسمية، مؤكداً أن قراءة المشهد يجب أن تكون في سياقه الدبلوماسي الكامل وليس عبر مشاهد قصيرة.

وشدد أديب على أن مصر لديها موقف واضح وثابت تجاه الملف السوري، لافتاً إلى أن التواصل الدبلوماسي بين القاهرة ودمشق مستمر عبر قنوات رسمية، من بينها لقاءات متكررة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني.

وجاءت هذه اللقطات خلال اجتماع تشاوري استضافته قبرص، بمشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، من بينها مصر وسوريا والأردن ولبنان، باعتبارها دول الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي، حيث ناقش الاجتماع ملفات الأمن الإقليمي والتعاون المشترك.

وشارك في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، وولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين، وسط اهتمام إعلامي واسع.

وأظهرت الصور الرسمية لحظة حديث جانبي بين السيسي والشرع خلال فعاليات الاجتماع، وهو ما فتح باباً واسعاً للتكهنات والتفسيرات على منصات التواصل، قبل أن تعود اللقطات اللاحقة لتظهر تفاعلاً أكثر ودية بين القادة أثناء الصورة الجماعية.