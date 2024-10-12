لكسر هيمنة الدولار.. روسيا تقترح نظاماً جديداً لدول البريكس

ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن “روسيا اقترحت إجراء تعديلات على أنظمة الدفع عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس بهدف تجاوز النظام المالي العالمي”، وذلك في سياق سعيها إلى الحد من اعتمادها على الدولار الأميركي.

وبحسب الوكالة، “تشمل البدائل المقترحة، تطوير شبكة من البنوك التجارية التي يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية، كما شمل الخطة أيضا إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب، والذهب”.

وأشارت الوكالة، إلى أن “النظام متعدد العملات” سيحتاج إلى “عزل المشاركين فيه عن أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود”، مضيفاً أن المصالح الأميركية “لا تتوافق دائماً مع مصالح المشاركين الآخرين” داخل الشبكة المالية العالمية”.

وقبل أيام، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، “عزم مجموعة “بريكس” إطلاق منصة مالية موحدة للمقاصة وإعادة التأمين، من شأنها توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء”، مؤكّدا “أن إطلاق الأدوات المذكورة سيؤدي إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية وخفض تكاليف التجارة البينية”.

يذكر أن “دول البريكس تضمّ “البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا”، ويهيمن حاليا على النظام المالي العالمي “أمريكا وأوروبا- الدولار”، ووفقا لمؤسسة بروكينغز، يمثل الدولار 58% من المدفوعات الدولية”.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها عقوبات واسعة على روسيا خلال فبراير 2022، كما جمدوا الأصول الخارجية لروسيا واستبعدوا كبرى البنوك الروسية من نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت”.