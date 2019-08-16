للأسبوع الـ26 على التوالي.. مظاهرات في العاصمة الجزائر ومدن أخرى رفضًا لـ«لجنة الحوار»

تظاهر الآلاف الجمعة، في شوارع العاصمة الجزائرية وعدد من المدن الأخرى، في الأسبوع الـ26 من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 22 فبراير الماضي.

وشهدت شوارع العاصمة تعزيزات أمنية مكثفة، بحضور عشرات المركبات والسيارات التابعة لقوات الأمن على أرصفة الشوارع الرئيسة.

وردد المتظاهرون في العاصمة شعارات معارضة لـ “الهيئة الوطنية للوساطة والحوار”، ومنسقها كريم يونس.

كما رفع المحتجون في مدن عنابة والبليدة وتيبازة والبويرة وتيزي وزو وبجاية، شعارات تدعو إلى إقامة “دولة مدنية لا عسكرية”، رافضين إجراء أي حوار مع من وصفوها بـ”العصابات”.

ويرفض المحتجون تنظيم انتخابات رئاسية في ظل وجود كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة في الحكم.