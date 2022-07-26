للاتفاق حول الانتخابات.. مساعدة الأمين تدعو الشركاء الدوليين لتوسط بين «باشاغا» و«الدبيبة»

دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية مارتا بوبي مجلس الأمن وشركاء ليبيا الدوليين إلى حث الدبيبة وباشاغا على التوصل لاتفاق نهائي يسمح بإجراء الانتخابات.

وأكدت بوبي في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى تواصل الخلافات السياسية بما في ذلك أزمة المؤسسات السيادية والتنفيذية ما يسهم في استمرار توتر الأجواء الأمنية في طرابلس وغيرها وفق قولها.

وأضافت بوبي في كلمتها أنّ خطر التصعيد يزداد والأنشطة العسكرية زادت في المنطقة الغربية خاصة في شرق العاصمة ومصراتة وعلى تخوم سرت، مناشدة جميع الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والاضطلاع بواجباتها تجاه حماية المدنيين والبنى التحتية على حد تعبيرها.

وتابعت أنّها شاهدت مظاهرات لمواطنين ليبيين ساخطين بسبب عدم إحراز أي تقدم نحو إجراء الانتخابات وتدني مستوى الخدمات الحكومية، كما أنّ أوضاع حقوق الإنسان مدعاة لقلق شديد.

ولفتت بوبي إلى أنّ الليبيين قطعوا شوطا كبيرا في وضع الخطوات والجداول الزمنية والاتفاق على دستور وشكل وصلاحيات مجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأشارت بوبي إلى نقطة الخلاف الوحدية المتبقية وهي المتطلبات الأهلية للترشح لمنصب رئيس البلاد، وأنّ مستشارة الأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز تعم مع الأطراف من أجل تجاوز نقطة الخلاف هذه.