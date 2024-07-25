للاحتجاج على زيارته واشنطن.. إطلاق ديدان وصراصير في مكان إقامة نتانياهو

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع انستغرام قيام ناشطين بإطلاق ديدان وصراصير في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في فندق “ووترغيت” في واشنطن، احتجاجا على زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأثار الفيديو تساؤلات حول كيفية تمكن متظاهرين زعموا أنهم أطلقوا هذه الحشرات، الأربعاء، من الوصول إلى الفندق في حين كانت المنطقة تحت إجراءات أمنية مشددة، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته “حركة الشباب الفلسطينية” على إنستغرام، أسرابا من الصراصير والحشرات والديدان على طاولة داخل غرفة وضع بها علم أميركي وآخر إسرائيلي، بالإضافة لأرضيات بمكان آخر.

وتقول الحركة إنها قامت بذلك “كي لا ينعم نتانياهو والوفد المرافق له بالسلام وهم يواصلون إرهاب” الشعب الفلسطيني.

وأضافت “تم ترك ديدان على طاولات المأدبة الخاصة بهم، وتم إطلاق الصراصير في عدة طوابق من الفندق. تم تشغيل أجهزة الإنذار من الحرائق لأكثر من 30 دقيقة في عدة طوابق لضمان عدم الراحة”.

ويذكر أن نتانياهو قام بإلقاء خطاب أمام الكونغرس بمجلسيه، الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس بايدن، الخميس، والرئيس السابق، دونالد ترامب، الجمعة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء والطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة في بيان إن الوكالة لديها مفتشين وعناصر إطفاء متمركزون في الفندق الذي يقيم فيه نتانياهو “بناء على طلب من جهاز الخدمة السرية”، وأنه بعد انطلاق الإنذار، قرر مسؤولو الإطفاء “عدم وجود حالة طوارئ وحريق وتم إلغاء أي استجابة من جانب إدارة الإطفاء”.

ولم يستجب مكتب نتانياهو لطلب التعليق من قبل الصحيفة.