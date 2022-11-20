للتحدث ضد قطر.. حارس منتخب فرنسا: نتعرض لضغط كبير

قال حارس مرمى المنتخب الفرنسي ونادي توتنهام الإنجليزي هوغو لوريس إن اللاعبين يتعرضون لضغط كبير للتحدث ضد قطر.

وأعرب لوريس عن اتفاقه مع رسالة الاتحاد الدولي الفيفا، التي وُجهت إلى 32 منتخباً، حول ضرورة التركيز على كرة القدم والابتعاد عن السياسة.

وقال الحارس الفرنسي في مؤتمر صحفي عُقد بمركز كليرفونتين، إنه إذا كان عليك ممارسة الضغط، فيجب أن يكون ذلك قبل 10 سنوات، أما الآن قد فات الأوان” وفقاً لموقع يورو سبورت.

وتابع لوريس أنّه يجب أن نفهم أن هذه الفرصة تأتي للاعبين مرة واحدة كل 4 أعوام، وهم يريدون تحقيق النجاح، لذا ينبغي أن يكون التركيز على اللعب، أمّا السياسة فليست شأن الرياضيين.

وذكر لوريس أن تكون حامل اللقب ليس بالمهمة السهلة، إذا نظرت إلى الأبطال الثلاثة السابقين، فقد عانوا كثيراً ولم يمروا من مرحلة المجموعات.

وأضاف لوريس «هدفهم الأساسي، علينا أن نلعب في أفضل حالاتنا، ومن ثم نعرف أنها ستكون منافسة مختلفة عن دور الـ16 وما بعده.. في مباراة واحدة، كل شيء ممكن».

وينطلق كأس العالم اليوم الأحد بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.